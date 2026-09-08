Arsenal, tegola per Arteta: Mosquera in forte dubbio per Napoli

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Mosquera salta la rifinitura dell’Arsenal: presenza in forte dubbio contro il Napoli.

Piove sul bagnato in casa Arsenal a poche ore dall’esordio nella League Phase di Champions League contro il Napoli. Il difensore centrale Cristhian Mosquera non ha infatti preso parte alla rifinitura di martedì mattina, facendo scattare un nuovo campanello d’allarme sulle sue condizioni fisiche. La presenza del colombiano nella sfida dello stadio Diego Armando Maradona è dunque in forte dubbio, complicando ulteriormente i piani di Mikel Arteta per il debutto europeo.

Mosquera verso il secondo forfait consecutivo: Arteta studia le alternative

Mosquera era già stato costretto a saltare l’ultimo turno di Premier League contro il Chelsea. Al termine della partita Mikel Arteta aveva ridimensionato il problema, parlando di un semplice fastidio muscolare, ma l’assenza del difensore dalla seduta di rifinitura lascia intendere che il problema non sia ancora completamente superato. Un possibile forfait pesante per la retroguardia dei Gunners, già priva di Saliba dall’inizio della stagione, con Konsa pronto a guadagnare spazio nelle scelte del tecnico.