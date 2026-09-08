Ufficiale Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu sorprende in difesa

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Real Madrid-Inter, ufficiali le formazioni: Chivu punta su Thuram accanto a Lautaro.

La Champions League è tornata e l’Inter inaugura il proprio cammino nella nuova League Phase con una sfida di grande prestigio. Dopo l’amara eliminazione contro il Bodo/Glimt nei playoff della scorsa edizione, i nerazzurri di Cristian Chivu cercano immediatamente il riscatto europeo sul campo del Real Madrid di José Mourinho, allo stadio Santiago Bernabeu. Per il debutto, Chivu punta sulla coppia offensiva formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, affidando ai due attaccanti il compito di mettere in difficoltà la difesa dei Blancos.

Real Madrid-Inter, le scelte di Chivu e Mourinho

Nel 3-5-2 dell’Inter, l’assenza di Federico Dimarco porta Carlos Augusto sulla corsia sinistra, mentre Andy Diouf agirà sul versante opposto. A centrocampo spazio al terzetto composto da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Curtis Jones. La sorpresa arriva dalla difesa, dove resta fuori Manuel Akanji: davanti a Josep Martinez giocheranno Pavard, Bisseck e Bastoni. Mourinho risponde con un Real Madrid a trazione offensiva, affidandosi al tridente Brahim Diaz-Mbappé-Vinicius.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Alexander-Arnold, Valverde, Bellingham; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius. Allenatore: José Mourinho.