Arsenal, caso Gyokeres prima del Napoli: furioso con Arteta, si sente mancato di rispetto

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Caso Gyokeres all’Arsenal: Morgan svela la presunta rottura con Arteta prima del Napoli.

Clima tutt’altro che sereno in casa Arsenal alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. Secondo quanto raccontato dal giornalista Piers Morgan a Sports Uncensored, Viktor Gyokeres sarebbe molto deluso dal trattamento ricevuto da Mikel Arteta e si sentirebbe "mancato di rispetto". L’attaccante svedese, acquistato per 64 milioni di sterline nel 2025, ha trovato pochissimo spazio in questo avvio di stagione: è rimasto inutilizzato nelle prime due giornate di campionato ed è entrato soltanto nel finale della vittoria per 2-1 contro il Chelsea. Morgan sostiene inoltre che la sua esclusione sarebbe stata legata anche alle strategie di mercato estive dei Gunners.

Morgan: «L’Arsenal voleva scambiare Gyokeres con Julian Alvarez»

Secondo Morgan, infatti, l’Arsenal avrebbe provato a inserire Gyokeres in un’operazione per arrivare a Julian Alvarez, ma l’affare non sarebbe andato in porto anche per la volontà dell’argentino di non tornare in Premier League. "Mi è stato detto che Gyokeres è arrabbiato per il modo in cui è stato trattato e sente di essere stato mancato di rispetto", ha raccontato Morgan, aggiungendo che l’Arsenal starebbe pensando di tornare sul mercato per un nuovo attaccante già a gennaio. Il giornalista ha inoltre rivelato che i Gunners credevano di poter arrivare anche a Vinicius Junior, prima del rinnovo dell’attaccante con il Real Madrid. Si tratta, in ogni caso, di indiscrezioni riferite da Morgan e non di una posizione ufficiale del club londinese.