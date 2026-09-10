Champions, Man United e Bayern travolgono Sabah e Bodo/Glimt: i risultati

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Bayern Monaco e Man United dominano Bodo/Glimt e Sabah nella prima giornata della League Phase di Champions League. Spettacolare rimonta del Lens.

Sono terminate le gare delle 21 valide per la prima giornata della League Phase di Champions League. Bayern Monaco e Manchester United partono con il piede giusto. All’Allianz Arena i tedeschi travolgono Bodo/Glimt dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio: nella ripresa arrivano le reti di Musiala, Kane, Davies e la doppietta di Olise, che rendono netto il successo. A Old Trafford, invece, i Red Devils mettono subito in discesa la sfida contro il Sabah grazie ai gol di Cunha, Bruno Fernandes e Sesko, prima del definitivo 4-0 firmato da Lisandro Martinez nella ripresa.

Champions, Bayern e Manchester United dominano. Che rimonta del Lens

Partita folle, invece, a Praga, dove il Lens compie una rimonta clamorosa contro lo Slavia e si impone 2-3. I padroni di casa passano in vantaggio con Sturm, ma al 73’ Sima ristabilisce la parità. All’88’ è ancora Sturm a riportare avanti la formazione ceca, che sembra avere ormai la vittoria in pugno. In pieno recupero, però, il Lens ribalta tutto: prima Thauvin e poi Aguilar firmano due gol decisivi che valgono il 2-3 finale.