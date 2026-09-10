Champions, Man United e Bayern travolgono Sabah e Bodo/Glimt: i risultati
Sono terminate le gare delle 21 valide per la prima giornata della League Phase di Champions League. Bayern Monaco e Manchester United partono con il piede giusto. All’Allianz Arena i tedeschi travolgono Bodo/Glimt dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio: nella ripresa arrivano le reti di Musiala, Kane, Davies e la doppietta di Olise, che rendono netto il successo. A Old Trafford, invece, i Red Devils mettono subito in discesa la sfida contro il Sabah grazie ai gol di Cunha, Bruno Fernandes e Sesko, prima del definitivo 4-0 firmato da Lisandro Martinez nella ripresa.
Champions, Bayern e Manchester United dominano. Che rimonta del Lens
Partita folle, invece, a Praga, dove il Lens compie una rimonta clamorosa contro lo Slavia e si impone 2-3. I padroni di casa passano in vantaggio con Sturm, ma al 73’ Sima ristabilisce la parità. All’88’ è ancora Sturm a riportare avanti la formazione ceca, che sembra avere ormai la vittoria in pugno. In pieno recupero, però, il Lens ribalta tutto: prima Thauvin e poi Aguilar firmano due gol decisivi che valgono il 2-3 finale.
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