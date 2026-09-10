Champions, la classifica dopo la 1ª giornata: Napoli 27°, PSG e Bayern in vetta
Il Como è l’unica italiana a chiudere con il sorriso la prima giornata della Champions League. La squadra di Fabregas inaugura il proprio cammino europeo con il netto 4-1 rifilato al Lipsia, mentre la Roma strappa un pareggio a Istanbul contro il Fenerbahçe. Niente da fare invece per Inter e Napoli, sconfitte rispettivamente da Real Madrid e Arsenal. Un bilancio che arriva al termine di un turno caratterizzato da 16 vittorie e soltanto due pareggi sulle 18 partite disputate.
Champions League, tutti i risultati e la classifica
Dopo i tre giorni di gare, è dunque già possibile fare il punto sulla League Phase della massima competizione europea. Di seguito tutti i risultati della prima giornata e la classifica aggiornata delle 36 squadre in corsa.
1. PSG 3 punti (differenza reti +5)
2. Bayern Monaco 3 (+5)
3. Barcellona 3 (+4)
4. Manchester United 3 (+4)
5. Como 3 (+3)
6. Stoccarda 3 (+2)
7. Sporting 3 (+2)
8. Manchester City 3 (+2)
9. Aston Villa 3 (+1)
10. Lens 3 (+1)
11. Betis 3 (+1)
12. Borussia Dortmund 3 (+1)
13. Liverpool 3 (+1)
14. Real Madrid 3 (+1)
15. Arsenal 3 (+1)
16. AEK 3 (+1)
17. Roma 1 (0)
18. Shakhtar 1 (0)
19. PSV Eindhoven 1 (0)
20. Fenerbahce 1 (0)
21. Villarreal 0 (-1)
22. Lille 0 (-1)
23. Slavia Praga 0 (-1)
24. Club Brugge 0 (-1)
25. Inter 0 (-1)
26. Atletico Madrid 0 (-1)
27. Napoli 0 (-1)
28. LASK 0 (-1)
29. Viking 0 (-2)
30. Galatasaray 0 (-2)
31. Porto 0 (-2)
32. Lipsia 0 (-3)
33. Feyenoord 0 (-4)
34. Sabah 0 (-4)
35. Slovan Bratislava 0 (-5)
36. Bodo/Glimt 0 (-5)
I risultati della prima giornata di Champions League
Martedì 8 settembre
AEK Atene - LASK 1-0
21' Marin
Brugge - Aston Villa 2-3
11' McGinn (A), 19', Vetlesen (C) 22' Buendia (A), 43' Jackson (A), 61' Tresoldi (C)
Borussia Dortmund - Villarreal 3-2
53' aut. Renato Veiga (D), Mourino (V), 80', 85' Guirassy (D), 94' aut. Guirassy (D)
Porto - Manchester City 0-2
47'e 90 +1' Haaland
Lille - Real Betis 2-3
12' Ueda (L), 33' e 49' Bartra (B), 36' Alexsandro (L), 53' Parrott (B)
Real Madrid - Inter 2-1
14' Mbappè (R), 23' Valverde (R), 77' Carlos Augusto (I)
Mercoledì 9 settembre 2026
Barcellona-Feyenoord 5-1
3’ e 57’ Raphinha (B), 22’ Adeyemi (B), 77’ Yamal (B), 82’ Steijn (F), 85’ Gabriel Jesus (B)
Stoccarda-Viking 3-1
20’, 26’ e 32’ Demirovic (S), 22’ Tripic (V)
Liverpool-Atletico Madrid 2-1
17’ Llorente (A), 40’ Szoboszlai (L), 49’ Mac Allister (L)
Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava 6-1
17’ e 22’ Dembele (P), 30’, 48’ e 56’ Ferran Torres (P), 59’ Camara (S), 89’ Fabian Ruiz (P)
Sporting Lisbona-Galatasaray 3-1
6’ aut. Gonçalo Inacio (G), 27’ Catamo (S), 57’ rig. Suarez (S), 62’ Zalazar (S)
Napoli-Arsenal 0-1
75’ Odegaard
Giovedì 10 settembre 2026
Fenerbahce - Roma 1-1
39' Cristante (R), 48' Brown (F)
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk 1-1
45'+1' Mendoza (S), 48' Dest (P)
Bayern Monaco-Bodo/Glimt 5-0
47' Musiala, 61' Kane, 77' Davies, 83' Olise, 90'+2 Olise
Manchester United-Sabah 4-0
27' Matheus Cunha, 42' Bruno Fernandes, 45' Sesko, 68' Martinez
Slavia Praga-Lens 2-3
51' Sturm (S), 73' Sima (L), 88' Sturm (S), 90'+1 Thauvin (L), 90'+3 Aguilar (L)
Como-Red Bull Lipsia 4-1
15' Baturina (C), 38' Douvikas (C), 54' Diao (C), 58' Maksimovic (L), 90' Perrone (C)
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