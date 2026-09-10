Champions, la classifica dopo la 1ª giornata: Napoli 27°, PSG e Bayern in vetta

vedi letture

La prima giornata della League Phase di Champions si chiude con 16 vittorie e appena due pareggi. Tra le italiane sorride soltanto il Como, Napoli 27°.

Il Como è l’unica italiana a chiudere con il sorriso la prima giornata della Champions League. La squadra di Fabregas inaugura il proprio cammino europeo con il netto 4-1 rifilato al Lipsia, mentre la Roma strappa un pareggio a Istanbul contro il Fenerbahçe. Niente da fare invece per Inter e Napoli, sconfitte rispettivamente da Real Madrid e Arsenal. Un bilancio che arriva al termine di un turno caratterizzato da 16 vittorie e soltanto due pareggi sulle 18 partite disputate.

Champions League, tutti i risultati e la classifica

Dopo i tre giorni di gare, è dunque già possibile fare il punto sulla League Phase della massima competizione europea. Di seguito tutti i risultati della prima giornata e la classifica aggiornata delle 36 squadre in corsa.

1. PSG 3 punti (differenza reti +5)

2. Bayern Monaco 3 (+5)

3. Barcellona 3 (+4)

4. Manchester United 3 (+4)

5. Como 3 (+3)

6. Stoccarda 3 (+2)

7. Sporting 3 (+2)

8. Manchester City 3 (+2)

9. Aston Villa 3 (+1)

10. Lens 3 (+1)

11. Betis 3 (+1)

12. Borussia Dortmund 3 (+1)

13. Liverpool 3 (+1)

14. Real Madrid 3 (+1)

15. Arsenal 3 (+1)

16. AEK 3 (+1)

17. Roma 1 (0)

18. Shakhtar 1 (0)

19. PSV Eindhoven 1 (0)

20. Fenerbahce 1 (0)

21. Villarreal 0 (-1)

22. Lille 0 (-1)

23. Slavia Praga 0 (-1)

24. Club Brugge 0 (-1)

25. Inter 0 (-1)

26. Atletico Madrid 0 (-1)

27. Napoli 0 (-1)

28. LASK 0 (-1)

29. Viking 0 (-2)

30. Galatasaray 0 (-2)

31. Porto 0 (-2)

32. Lipsia 0 (-3)

33. Feyenoord 0 (-4)

34. Sabah 0 (-4)

35. Slovan Bratislava 0 (-5)

36. Bodo/Glimt 0 (-5)

I risultati della prima giornata di Champions League

Martedì 8 settembre

AEK Atene - LASK 1-0

21' Marin

Brugge - Aston Villa 2-3

11' McGinn (A), 19', Vetlesen (C) 22' Buendia (A), 43' Jackson (A), 61' Tresoldi (C)

Borussia Dortmund - Villarreal 3-2

53' aut. Renato Veiga (D), Mourino (V), 80', 85' Guirassy (D), 94' aut. Guirassy (D)

Porto - Manchester City 0-2

47'e 90 +1' Haaland

Lille - Real Betis 2-3

12' Ueda (L), 33' e 49' Bartra (B), 36' Alexsandro (L), 53' Parrott (B)

Real Madrid - Inter 2-1

14' Mbappè (R), 23' Valverde (R), 77' Carlos Augusto (I)

Mercoledì 9 settembre 2026

Barcellona-Feyenoord 5-1

3’ e 57’ Raphinha (B), 22’ Adeyemi (B), 77’ Yamal (B), 82’ Steijn (F), 85’ Gabriel Jesus (B)

Stoccarda-Viking 3-1

20’, 26’ e 32’ Demirovic (S), 22’ Tripic (V)

Liverpool-Atletico Madrid 2-1

17’ Llorente (A), 40’ Szoboszlai (L), 49’ Mac Allister (L)

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava 6-1

17’ e 22’ Dembele (P), 30’, 48’ e 56’ Ferran Torres (P), 59’ Camara (S), 89’ Fabian Ruiz (P)

Sporting Lisbona-Galatasaray 3-1

6’ aut. Gonçalo Inacio (G), 27’ Catamo (S), 57’ rig. Suarez (S), 62’ Zalazar (S)

Napoli-Arsenal 0-1

75’ Odegaard

Giovedì 10 settembre 2026

Fenerbahce - Roma 1-1

39' Cristante (R), 48' Brown (F)

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk 1-1

45'+1' Mendoza (S), 48' Dest (P)

Bayern Monaco-Bodo/Glimt 5-0

47' Musiala, 61' Kane, 77' Davies, 83' Olise, 90'+2 Olise

Manchester United-Sabah 4-0

27' Matheus Cunha, 42' Bruno Fernandes, 45' Sesko, 68' Martinez

Slavia Praga-Lens 2-3

51' Sturm (S), 73' Sima (L), 88' Sturm (S), 90'+1 Thauvin (L), 90'+3 Aguilar (L)

Como-Red Bull Lipsia 4-1

15' Baturina (C), 38' Douvikas (C), 54' Diao (C), 58' Maksimovic (L), 90' Perrone (C)