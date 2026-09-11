Clamoroso Fenerbahçe, panchina a Kuyt in attesa del grande nome: l'obiettivo è Conte
È già scattata la caccia al nuovo tecnico in casa Fenerbahçe. Dopo l'addio a İsmail Kartal, arrivato a seguito delle sue dimissioni presentate all'indomani della sfida di Champions League contro la Roma, il club turco ha messo in moto la macchina per individuare il suo successore. Stando a quanto riferito da beIN SPORTS, il nome favorito dalla dirigenza gialloblù sarebbe a sorpresa di nuovo quello di Antonio Conte.
Conte, nella sosta l'assalto del Fenerbahce
Il Fenerbahçe intenderebbe sondare la disponibilità del tecnico italiano, attualmente libero da impegni dopo la fine della sua esperienza sulla panchina del Napoli, con l'obiettivo di chiudere la trattativa già nel corso della sosta per le nazionali. La dirigenza turca punta forte su un profilo di comprovata esperienza internazionale per centrare il traguardo stagionale dichiarato: la vittoria della Süper Lig. Conte rappresenterebbe una candidatura di altissimo profilo. Nel frattempo, in attesa di individuare la nuova guida tecnica, la squadra è stata affidata temporaneamente a Dirk Kuyt, già presente nello staff del club, che guiderà il Fenerbahçe nei prossimi impegni.
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