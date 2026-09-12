Il Porto non si ferma: 6ª vittoria di fila e un solo gol subito per l’eurorivale del Napoli
Il Porto non si ferma più e conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato, superando per 4-1 in trasferta il Casa Pia. La squadra di Francesco Farioli, passata in svantaggio al 43’ su rigore trasformato da Henrique Araújo, ha pareggiato prima dell’intervallo con André Silva e completato la rimonta nella ripresa grazie alle reti di Kiwior, Sainz e Gimenez. Percorso perfetto per i Dragoes, che hanno raccolto 18 punti nelle prime sei giornate, realizzando 14 gol e subendone soltanto uno. Numeri che confermano l’ottimo avvio di una delle avversarie del Napoli nella league phase di Champions League: gli azzurri affronteranno il Porto in trasferta il prossimo 4 novembre alle ore 21.00.
Champions League, il calendario del Napoli
1ª giornata - 9 settembre - 21.00 - Napoli-Arsenal
2ª giornata - 13 ottobre - 21.00 - Villarreal-Napoli
3ª giornata - 20 ottobre - 21.00 - Napoli-Bodo
4ª giornata - 4 novembre - 21.00 - Porto-Napoli
5ª giornata - 24 novembre - 21.00 - Manchester City-Napoli
6ª giornata - 8 dicembre - 21.00 - Napoli-Brugge
7ª giornata - 20 gennaio - 18.45 - Sabah-Napoli
8ª giornata - 27 gennaio - 21.00 - Napoli-Viking
Serie A Enilive 2026-2027
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