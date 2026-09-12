Il Porto non si ferma: 6ª vittoria di fila e un solo gol subito per l’eurorivale del Napoli

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Oggi alle 22:15 Champions League di Davide Baratto @davidebaratto04 di Fonti preferite

Il Porto rimonta il Casa Pia e vince 4-1: sei successi in sei gare, 14 gol segnati e soltanto uno subito per la squadra di Farioli