Il Porto non si ferma: 6ª vittoria di fila e un solo gol subito per l’eurorivale del Napoli

Il Porto non si ferma: 6ª vittoria di fila e un solo gol subito per l’eurorivale del NapoliTuttoNapoli.net
Oggi alle 22:15Champions League
di Davide Baratto
Il Porto rimonta il Casa Pia e vince 4-1: sei successi in sei gare, 14 gol segnati e soltanto uno subito per la squadra di Farioli

Il Porto non si ferma più e conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato, superando per 4-1 in trasferta il Casa Pia. La squadra di Francesco Farioli, passata in svantaggio al 43’ su rigore trasformato da Henrique Araújo, ha pareggiato prima dell’intervallo con André Silva e completato la rimonta nella ripresa grazie alle reti di Kiwior, Sainz e Gimenez. Percorso perfetto per i Dragoes, che hanno raccolto 18 punti nelle prime sei giornate, realizzando 14 gol e subendone soltanto uno. Numeri che confermano l’ottimo avvio di una delle avversarie del Napoli nella league phase di Champions League: gli azzurri affronteranno il Porto in trasferta il prossimo 4 novembre alle ore 21.00.

Champions League, il calendario del Napoli

1ª giornata - 9 settembre - 21.00 - Napoli-Arsenal

2ª giornata - 13 ottobre - 21.00 - Villarreal-Napoli

3ª giornata - 20 ottobre - 21.00 - Napoli-Bodo

4ª giornata - 4 novembre - 21.00 - Porto-Napoli

5ª giornata - 24 novembre - 21.00 - Manchester City-Napoli

6ª giornata - 8 dicembre - 21.00 - Napoli-Brugge

7ª giornata - 20 gennaio - 18.45 - Sabah-Napoli

8ª giornata - 27 gennaio - 21.00 - Napoli-Viking