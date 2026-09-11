Ufficiale Champions League, ecco il primo Team of the Week: c'è anche Odegaard

vedi letture

La UEFA ha reso nota la Squadra della Settimana relativa alla prima giornata di Champions League 2026/27, selezionata dagli osservatori tecnici della competizione. Tra i calciatori premiati spiccano diversi big, su tutti Thibaut Courtois, Martin Odegaard e Michael Olise, tutti protagonisti nelle affermazioni rispettivamente di Real Madrid, Arsenal e Bayern Monaco.

Tra i pali il riconoscimento è andato al portiere belga, autore di una prova di alto livello nel successo dei Blancos sull'Inter al Santiago Bernabéu. L'ex Chelsea e Atletico Madrid ha effettuato sette interventi su otto tiri subiti, con alcune parate decisive per blindare il risultato in una gara equilibrata. Per quanto riguarda la difesa, trova spazio Sergiño Dest del PSV, autore di una prestazione di grande spinta offensiva contro lo Shakhtar, culminata nel gol del pareggio, mentre il ruolo di leader del reparto arretrato è stato assegnato a Marc Bartra del Betis, andato a segno con una doppietta di testa nel successo sul campo del Lilla. A completare la linea difensiva sono Pau Torres dell'Aston Villa, protagonista in entrambe le fasi di gioco contro il Club Brugge, e Archie Brown del Fenerbahçe, autore di un gol contro la Roma e apprezzato per qualità e costanza di rendimento.

A centrocampo il nome di maggior rilievo è quello di Martin Ødegaard, autentico trascinatore dell'Arsenal nel successo esterno al Maradona contro il Napoli: oltre cento passaggi completati, sei occasioni create e la rete decisiva che ha deciso l'incontro. Al suo fianco anche Martin Baturina, tra i migliori nella vittoria del Como sul Lipsia grazie a un gol e un assist. In attacco, invece, spazio a Michael Olise, autore di due reti e un assist nel netto 5-0 del Bayern sul Bodø/Glimt, a Raphinha, leader tecnico del Barcellona e autore di una doppietta contro il Feyenoord, a Ermedin Demirovic, protagonista con una tripletta già nel primo tempo della sfida dello Stoccarda contro il Viking, e a Ferran Torres, autore della sua prima tripletta con la maglia del Paris Saint-Germain nel successo sullo Slovan Bratislava.