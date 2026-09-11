Ranking Uefa, la nuova posizione del Napoli. azzurri fuori dalla Top20
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L'aggiornamento del ranking UEFA certifica in modo plastico le difficoltà europee del Napoli negli ultimi cicli stagionali. La discesa al 26º posto non è soltanto un dato statistico, ma una diretta conseguenza dell'altalena di risultati in campo internazionale che condiziona il coefficiente quinquennale degli azzurri.
Di seguito le prime dieci posizioni:
1. Bayern Monaco
2. Arsenal
3. Real Madrid
4. PSG 5. Inter
6. Manchester City
7. Barcellona
8. Liverpool
9. Borussia Dortmund
10. Bayer Leverkusen
26. SSC Napoli
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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