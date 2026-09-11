Ranking Uefa, la nuova posizione del Napoli. azzurri fuori dalla Top20

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Oggi alle 12:50Champions League
di Fabio Tarantino

L'aggiornamento del ranking UEFA certifica in modo plastico le difficoltà europee del Napoli negli ultimi cicli stagionali. La discesa al 26º posto non è soltanto un dato statistico, ma una diretta conseguenza dell'altalena di risultati in campo internazionale che condiziona il coefficiente quinquennale degli azzurri.

Di seguito le prime dieci posizioni:

1. Bayern Monaco

2. Arsenal

3. Real Madrid

4. PSG 5. Inter

6. Manchester City

7. Barcellona

8. Liverpool

9. Borussia Dortmund

10. Bayer Leverkusen

26. SSC Napoli 