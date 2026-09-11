Arsenal, Arteta e la strategia del ritardo strategico: la sua rivelazione

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Mikel Arteta non si è fatto sorprendere dai disagi che hanno accompagnato l’Arsenal nel viaggio verso Napoli per la sfida di Champions League. L’allenatore spagnolo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sunderland, ha spiegato di aver preparato la squadra proprio a situazioni di questo tipo. «Adoro queste sfide. In passato ho creato apposta disagi simili durante il pre-campionato», ha raccontato Arteta. L’obiettivo era abituare giocatori e staff a gestire imprevisti senza farsi condizionare. «Arrivare allo stadio molto tardi cambia la routine e costringe i giocatori a fare qualcosa di diverso. Può succedere con un volo cancellato, un treno in ritardo o per il traffico. Non voglio che nessuno si faccia prendere dal panico».

Arteta: «Ho ritardato pasti e trasporti»

L’allenatore dell’Arsenal ha poi svelato quanto si sia spinto oltre durante queste simulazioni. «Ho ritardato dei pasti, ritardato il trasporto, fatto prendere un percorso diverso. Abbiamo fatto molte cose. Abbiamo anche reso lo spogliatoio più caldo, meno agevole e con meno posti a sedere». Una strategia precisa per insegnare alla squadra ad adattarsi alle difficoltà. Anche le ore trascorse sull’aereo possono diventare un’opportunità: «Possiamo giocare insieme, trascorrere del tempo insieme o dormire». Il messaggio di Arteta è chiaro: niente lamentele e nessuna scusa. «Quando succede, devi adattarti». Per il tecnico spagnolo, arrivare preparati agli imprevisti significa eliminare l’elemento sorpresa e ridurre lo stress nel giorno della partita.