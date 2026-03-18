Ufficiale Bayern-Atalanta, le formazioni ufficiali: baby Urbig tra i pali, Palladino sceglie Sportiello

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Alle ore 21 si gioca, dopo il 6-1 dell'andata vinta 6-1 dal Bayern Monaco, il ritorno dell'ottavo di finale di Champions League tra i tedeschi e l'Atalanta. Sono ufficiali le scelte di formazioni di Vincent Kompany e Raffaele Italiano.

Tra i padroni di casa c'è regolarmente Urbig in porta e non il 16enne Prescott, anche se la sorpresa tra i pali è quella che riguarda gli ospiti, visto che tra i pali della Dea c'è Sportiello e non Carnesecchi. Palladino, che ritrova dal 1' due recenti infortunati come Ederson e De Ketelaere, tiene a riposo diversi protagonisti come Samardzic, De Roon, Djimsiti, Kolasinac, Zalewski, Zappacosta e l'appena recuperato Raspadori. Tante novità rispetto all'andata anche nel Bayern, dove non ci sono per esempio i mattatori della New Balance Arena, gli imprendibili trequartisti Olise e Gnabry (quest'ultimo in panchina). Davanti però rientra bomber Kane.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Goretzka, Pavlovic; Karl, Guerreiro, Luis Diaz; Kane.

A disposizione: Bartl, Prescott, Upamecano, Gnabry, Jackson, Ito, Laimer, Ofli, Manuba, Pavic.

Allenatore: Vincent Kompany.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana, Scamacca.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bakker, Samardzic, De Roon, Raspadori, Djimsiti, Kolasinac, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Krstovic.

Allenatore: Raffaele Palladino.