Eurorivali, il Bodo/Glimt vince in trasferta: altro successo a tre giorni dalla sfida col Napoli

Bodo/Glimt vittorioso 2-0 contro l'HamKam prima della Champions col Napoli: decidono Blomberg e Mvuka nel primo tempo.

Il Bodo/Glimt si avvicina alla sfida di Champions League contro il Napoli con una vittoria convincente in campionato. La formazione norvegese allenata da Kjetil Knutsen ha superato in trasferta l'Hamarkameratene per 2-0, confermando il proprio buon momento di forma a pochi giorni dall'appuntamento europeo. Al Briskeby Stadion è bastato un primo tempo di grande efficacia offensiva per indirizzare la partita, grazie alle reti di Ole Didrik Blomberg e Joel Mvuka. Un risultato che rappresenta un ulteriore segnale per il Napoli di Massimiliano Allegri, reduce dalla pesante sconfitta sul campo del Venezia e chiamato a reagire immediatamente.

Napoli-Bodo/Glimt, norvegesi in forma: Blomberg e Mvuka decisivi prima della Champions

Il Bodo/Glimt ha sbloccato la partita al 19' con Blomberg, trovando poi il raddoppio al 37' grazie a Mvuka. Nella ripresa la squadra di Knutsen ha gestito il doppio vantaggio senza particolari difficoltà, conquistando tre punti importanti in campionato. Adesso l'attenzione si sposta sulla trasferta di Napoli, in programma martedì 20 ottobre alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona, per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Gli azzurri, ancora a zero punti nella competizione dopo le sconfitte contro Arsenal e Villarreal, affronteranno dunque un avversario reduce da un successo esterno e determinato a proseguire il proprio momento positivo anche in Europa.