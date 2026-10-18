Ufficiale Champions, designato l'arbitro di Napoli-Bodø Glimt: fischierà uno spagnolo

La UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale per Napoli-Bodø/Glimt. Al Maradona fischierà lo spagnolo José María Sánchez Martínez

Il Napoli si prepara a una sfida decisiva per il proprio cammino in Champions League e conosce anche il nome dell'arbitro che dirigerà la gara contro il Bodø/Glimt. Sarà lo spagnolo José María Sánchez Martínez a fischiare martedì 20 ottobre alle 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona, in occasione della terza giornata della League Phase. Per la squadra di Massimiliano Allegri è un appuntamento importante: dopo le sconfitte contro Arsenal e Villarreal, gli azzurri hanno bisogno di una svolta per rilanciare il proprio percorso europeo.

Napoli-Bodø/Glimt, la squadra arbitrale completa

Sánchez Martínez sarà affiancato dagli assistenti spagnoli Raúl Cabañero Martínez e Íñigo Prieto López de Cerain. Il quarto ufficiale sarà Juan Martínez Munuera, mentre al VAR opererà il portoghese Tiago Bruno Lopes Martins, coadiuvato dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Il Napoli punta a sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato positivo e muovere finalmente la classifica europea.