Porto, Farioli e l'importanza del centro sportivo: "Porta 15pt a fine stagione"

Francesco Farioli, allenatore del Porto, ha parlato a Prime Video delle novità del centro sportivo dove si allena la sua squadra aspettando il nuovo che sta per nascere: "Alcune delle modifiche apportate è una sala dove passiamo tanto tempo con la squadra con foto e immagini della storia del Porto. Un passaggio intermedio prima dello spogliatoio e prima della palestra. Qui c'è la seduta video e la presentazione della giornata. Poi si va in palestra e poi in campo dove abbiamo tre campi che utilizziamo con uno schermo in campo per completare il lavoro fatto in sala video o alcune correzioni da fare proprio sul terreno di gioco. E' un monitor che si sposta, utile e necessario. Qui c'è giustamente l'ossessione per la vittoria e sono contento di aver vinto dei titoli e speriamo di vincerne altri da aggiungere al museo".

Accanto alla prima squadra c'è il campo del calcio femminile e lo stadio dove gioca la seconda squadra che fa il campionato di Serie B, in attesa del nuovo centro sportivo che nascerà a un passo da quello attuale. Nel giro di un paio d'anni quello attuale sarà del settore giovanile e poi nascerà il nuovo. "Sarà un centro sportivo funzionale, ci crediamo tanto, chiediamo ai giocatori di passare tanto tempo con noi e quindi vogliamo metterli a loro agio. Sono tutti piccoli strumenti per il lavoro finale. Prandelli diceva che il centro sportivo può portare fino a 15 punti ed è vero nelle strutture e nelle persone e quello che abbiamo scoperto con il nostro staff è così. Ci sono più di cento persone che qui lavorano e la cosa bella di questo centro sportivo inaugurato da Mourinho nel 2003 è che ha vissuto tanti allenatori e giocatori ma ognuno si sente sempre parte di questa città".