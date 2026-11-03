Ufficiale
Feyenoord-Inter, formazioni ufficiali: Chivu torna a schierare Esposito con Thuram
TuttoNapoli.net
Feyenoord-Inter, le formazioni ufficiali della quarta giornata di Champions League: le scelte dei due allenatori per la sfida di Rotterdam
L'Inter torna protagonista in Champions League nella quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri sono ospiti del Feyenoord allo Stadion De Kuip di Rotterdam, con calcio d'inizio alle ore 21:00. II tecnico nerazzurro Cristian Chivu torna al 3-5-2 schierando Pio Esposito in tandem con Thuram, mentre le corsie esterne sono affidate a Spence e Dimarco.
Le formazioni ufficiali di Feyenoord-Inter
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Lopez; Zechiël, Van Houtte, Targhalline; Hadj Moussa, Nacho, Valente. Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
Pubblicità
Champions League
Copertina TuttonapoliDa 0 a 10: i 27 mln che salvano Allegri, la frase shock di Landucci e la spiegazione per cui ADL non ha fatto mercato di Arturo Minervini
Le più lette
3 Allegri in conferenza: “Sarà gara di sofferenza! E’ importante, ma sistemare il campionato di più. Decisive Brugge, Sabah e Viking…”
Prossima partita
04 nov 2026 21:00
UEFA Champions League 2026-2027
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Porto
|Napoli
In primo piano
Allegri a Sky: "Faremo gara di sofferenza, ci servirà. 11 gol presi negli ultimi 30'? Serve voglia!"
LiveAllegri in conferenza: “Sarà gara di sofferenza! E’ importante, ma sistemare il campionato di più. Decisive Brugge, Sabah e Viking…”
Davide BarattoTuttonapoliAllegri, è game over? Il risultatista con la media punti da retrocessione tra Milan e Napoli
Davide BarattoLiveLanducci in conferenza: "Serve fiducia! Juve ha meritato, non puoi farli tirare così liberi! Su De Bruyne e Di Lorenzo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la scioccante inversione di Allegri, la scena terrificante, la scelta ammazza-tifo e Hojlund che torna biondo
Pierpaolo MatroneManna: "Conte mi ha fatto crescere, Allegri vuole la rivincita! Su ADL, McT, KDB e gli altri colpi..."
Antonio NotoLiveLanducci in conferenza: “Critiche poco obiettive. Ho sentito Allegri? Non ancora, sarà contento. Su Lang..."
Arturo MinerviniMonza-Napoli 1-4, le pagelle: Hojlund si sblocca, Politano incide! Gioia Rafa, cresce Lang
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com