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Feyenoord-Inter, formazioni ufficiali: Chivu torna a schierare Esposito con Thuram

Feyenoord-Inter, formazioni ufficiali: Chivu torna a schierare Esposito con ThuramTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:00Champions League
di Davide Baratto
Feyenoord-Inter, le formazioni ufficiali della quarta giornata di Champions League: le scelte dei due allenatori per la sfida di Rotterdam

L'Inter torna protagonista in Champions League nella quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri sono ospiti del Feyenoord allo Stadion De Kuip di Rotterdam, con calcio d'inizio alle ore 21:00. II tecnico nerazzurro Cristian Chivu torna al 3-5-2 schierando Pio Esposito in tandem con Thuram, mentre le corsie esterne sono affidate a Spence e Dimarco.

Le formazioni ufficiali di Feyenoord-Inter

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Lopez; Zechiël, Van Houtte, Targhalline; Hadj Moussa, Nacho, Valente. Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu