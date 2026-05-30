Ufficiale La Champions è del PSG! Kvara e compagni battono l'Arsenal ai rigori

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Il Paris Saint-Germain entra nella storia: vince la seconda Champions di fila battendo l'Arsenal ai rigori. Solo il Real Madrid ci era riuscito

Il Paris Saint-Germain l'ha fatto di nuovo: la squadra di Luis Enrique vince la seconda Champions League consecutiva. Nei tempi regolamentari matura un risultato di 1-1: la sblocca Kai Havertz dopo una bellissima imbucata già al sesto minuto di gioco. Da lì inizia però il forcing parigino che riesce a sfondare al 65esimo con un uno-due Dembelé-Kvaratskhelia: il georgiano viene atterrato in area e si guadagna il calcio di rigore, trasformato dall'attaccante francese. Si va ai supplementari e la situazione di parità tiene banco. Ai calci di rigore risulta fatale per i Gunners l'errore di Gabriel al quinto tiro: la Coppa dei Campioni dunque resta a Parigi. Nella storia del calcio, solo il Real Madrid era riuscito a vincere la Champions League due volte di fila.

Khvicha Kvaratskhelia: dal Napoli all'ascesa nell'Olimpo dei campioni

Dopo solo un anno e mezzo dal suo trasferimento al Napoli, Khvicha Kvaratskhelia ha già completato la sua ascesa all'Olimpo dei campioni. Il georgiano ha conquistato ben otto trofei nei 18 mesi al Paris Saint-Germain: due Champions League, due Ligue 1, una Supercoppa francese, una Coppa di Francia, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale FIFA. E adesso attenzione al Pallone d'Oro: Kvara è stato un autentico trascinatore non tanto in questo campionato ma soprattutto in Champions, e ed è un serio candidato alla vittoria del premio individuale più prestigioso per un calciatore.