Ufficiale Champions, le formazioni ufficiali della finale PSG-Arsenal: le scelte di Luis Enrique e Arteta

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L'unica novità è in porta, dove al posto di Donnarumma (nel frattempo trasferitosi al Manchester City) c'è oggi Safonov.

Alle ore 18 alla Puskas Arena di Budapest si gioca la finale di Champions League, dove i campioni in carica del Paris Saint-Germain sono chiamati a difendere il loro titolo dall'assalto dell'Arsenal, che punta alla doppietta con anche la Premier. Sono state rese note le scelte iniziali dei due allenatori, e lato PSG si può dire che non ci siano grandi novità. Anzi, in campo va per dieci undicesimi la formazione che un anno fa aveva riservato un pesante 5-0 all'Inter.

L'unica novità è in porta, dove al posto di Donnarumma (nel frattempo trasferitosi al Manchester City) c'è oggi Safonov. Maggiori sono invece le sorprese guardando alle decisioni di Arteta per il suo Arsenal, soprattutto in avanti: inizialmente in panchina il centravanti di ruolo Gyokeres, in favore di un profilo maggiormente adattato come Havertz. In panchina, inizialmente, anche Calafiori: lui e Marin, portiere di riserva dei parigini, sono gli unici italiani coinvolti nella partita. Di seguito le formazioni ufficiali.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

A disposizione: Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Ramos, Kang-in Lee, Hernandez, Mayulu, Dro, Barcola, Zaire-Emery, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; Havertz.

A disposizione: Arrizabalaga, Gabriel Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyokeres, Norgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman. Allenatore: Mikel Arteta.