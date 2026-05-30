Numeri pazzeschi per la finale di Champions League: il dato previsto

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Saranno circa 920 milioni di persone in tutto il mondo a guardare e seguire la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. I campioni di Francia contro i campioni d'Inghilterra: il Psg alla sua seconda finale consecutiva dopo il sonoro 5-0 all'Inter dello scorso anno, l'Arsenal torna a giocarsi la finale della coppa dalle grandi orecchie dopo più di 20 anni.

La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport o in streaming su Now Tv. Sarà l'unica partita in programma e visibile in televisione.

- 18.00 PSG-Arsenal (Finale Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW