Champions, primi 3 punti e 21°posto per l'Inter: anche il Napoli in zona playoff! La classifica

Champions League, Napoli a 3 punti dopo la vittoria sul Bodo/Glimt. La situazione degli azzurri dopo la terza giornata.

La terza giornata della League Phase di Champions League si chiude con quattro vittorie per le squadre italiane, ma soprattutto con il Napoli che torna a muovere la propria classifica. Gli azzurri di Massimiliano Allegri, dopo le sconfitte contro Arsenal e Villarreal, hanno conquistato i primi tre punti grazie al successo per 4-3 contro il Bodo/Glimt allo stadio Diego Armando Maradona. Un risultato fondamentale per rilanciare le ambizioni europee dei partenopei e riaprire la corsa a un posto nei playoff. Sorridono anche Roma, Como e Inter: i giallorossi travolgono 4-0 lo Slovan Bratislava, i lariani superano 4-1 il Manchester United e i nerazzurri conquistano il primo successo battendo 1-0 lo Shakhtar Donetsk.

Classifica Champions League, Napoli a quota 3: la situazione dopo tre giornate

Il Napoli chiude il terzo turno con 3 punti, una vittoria e due sconfitte, 5 gol segnati e 7 subiti, per una differenza reti di -2. Il successo contro il Bodo/Glimt rappresenta un primo passo verso la rimonta, ma la squadra di Allegri dovrà trovare continuità nelle prossime giornate per risalire ulteriormente la graduatoria. Nella parte alta della classifica il Como conferma il proprio ottimo avvio, mentre il pareggio per 2-2 tra Bayern Monaco e Arsenal e le vittorie di Real Madrid e Manchester City contribuiscono a ridisegnare gli equilibri della competizione. Per gli azzurri il prossimo appuntamento europeo sarà la trasferta contro il Porto, in programma il 4 novembre: una sfida importante per provare ad avvicinarsi alla zona qualificazione. Di seguito la classifica aggiornta.

1. PSG 9 (+9)

2. Aston Villa 9 (+9)

3. Liverpool 9 (+5)

4. Real Madrid 9 (+5)

5. Betis 9 (+3)

6. Stoccarda 7 (+5)

7. Arsenal 7 (+4)

8. Barcellona 6 (+5)

9. Como 6 (+5)

10. Manchester City 6 (+4)

11. Club Brugge 6 (+3)

12. Sporting 6 (+3)

13. Dortmund 6 (+1)

14. Bayern 5 (+5)

15. Roma 4 (+3)

16. Atletico Madrid 4 (+1)

17. Shakhtar 4 (+1)

18. PSV 4 (0)

19. Villarreal 3 (0)

20. Manchester Utd 3 (-1)

21. Inter 3 (-1)

22. Napoli 3 (-2)

23. Galatasaray 3 (-3)

24. LASK 3 (-3)

25. Sabah 3 (-3)

26. Feyenoord 3 (-4)

27. Lens 3 (-4)

28. Bodo/Glimt 3 (-5)

29. AEK 3 (-5)

30. RB Lipsia 3 (-5)

31. Fenerbahce 2 (-6)

32. Slavia Praga 1 (-3)

33. Viking 1 (-4)

34. Porto 0 (-4)

35. Lilla 0 (-6)

36. Slovan Bratislava 0 (-12)