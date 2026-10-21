Champions, poker Galatasaray! Osimhen segna il gol dell'ex e non esulta: Ancelotti ancora ko

Champions League, Galatasaray vittorioso 4-2 a Lille: Osimhen segna contro la sua ex squadra e non esulta. Inutile la doppietta di Diaoune.

Il Galatasaray conquista la prima vittoria nella League Phase di Champions League, imponendosi per 4-2 sul campo del Lille allenato da Davide Ancelotti. Una serata spettacolare per la formazione turca, che riesce a ribaltare l'andamento della partita dopo essere passata in svantaggio nel corso del primo tempo. Tra i protagonisti anche Victor Osimhen, autore della quarta rete degli ospiti: l'ex attaccante del Napoli trova il gol contro una delle sue precedenti squadre, scegliendo però di non esultare per rispetto del suo passato. Per il Lille arriva invece un'altra sconfitta europea, che lascia i francesi ancora fermi a zero punti.

Lille-Galatasaray 2-4, Osimhen firma il poker: inutile la doppietta di Diaoune

La partita si apre con il vantaggio immediato del Galatasaray, che sblocca il risultato dopo appena due minuti grazie ad Akgün. Il Lille reagisce prontamente e trova il pareggio al 7' con Diaoune, classe 2007 schierato a sorpresa dal primo minuto al posto di Giroud. Il giovane attaccante francese si ripete al 39', completando la doppietta personale e portando momentaneamente avanti i padroni di casa. Prima dell'intervallo, però, Batrakov ristabilisce l'equilibrio al 44'. Nella ripresa il Galatasaray prende il controllo della sfida: al 52' l'autorete di Ozer vale il 3-2 per gli ospiti, mentre al 61' arriva il sigillo definitivo di Osimhen. Il centravanti nigeriano realizza il classico gol dell'ex e rinuncia all'esultanza, chiudendo una serata che regala ai turchi i primi tre punti nella competizione.