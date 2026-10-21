De Bruyne, col Bodo altro record in Champions: nessuno come lui per occasioni create

Napoli, Kevin De Bruyne stabilisce un primato stagionale in Champions League: sei occasioni create su azione contro il Bodo/Glimt.

Kevin De Bruyne si prende la scena nella vittoria del Napoli per 4-3 contro il Bodo/Glimt, firmando una prestazione di altissimo livello nella terza giornata della League Phase di Champions League. Il centrocampista belga è stato protagonista di un dato statistico particolarmente significativo: ha creato ben sei occasioni da gioco aperto contro la formazione norvegese, stabilendo il miglior risultato registrato da un singolo calciatore in una partita della competizione europea in questa stagione. Un primato che conferma la straordinaria capacità dell'ex Manchester City di costruire opportunità offensive per i compagni.

De Bruyne, sei occasioni create contro il Bodo/Glimt: è il primato stagionale in Champions

Il dato evidenzia il contributo di De Bruyne alla manovra offensiva del Napoli di Massimiliano Allegri. Le sei occasioni generate su azione rappresentano il numero più alto fatto registrare da qualsiasi giocatore in una singola partita dell'attuale edizione della Champions League. Una statistica ancora più significativa considerando che riguarda esclusivamente le opportunità create durante il gioco, senza conteggiare quelle nate da situazioni di palla inattiva. Dopo le difficoltà attraversate dalla squadra nelle ultime settimane, la prestazione del belga costituisce uno dei segnali più incoraggianti emersi dalla vittoria europea degli azzurri.