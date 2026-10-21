Champions League, Arsenal beffato! Real a valanga e sorpresa LASK: tutti i risultati

Champions League, tutti i risultati della terza giornata: quattro vittorie italiane, Bayern-Arsenal 2-2 e impresa del LASK contro lo Sporting.

Si chiude la terza giornata della League Phase di Champions League, tra sorprese, gol e risultati importanti anche per le squadre italiane. A completare l'en plein delle formazioni di Serie A è l'Inter di Cristian Chivu, che supera 1-0 lo Shakhtar Donetsk grazie alla rete di Carlos Augusto, nonostante l'espulsione di Bastoni nella ripresa. Dopo i successi di Napoli, Roma e Como, anche i nerazzurri conquistano tre punti preziosi. Grande spettacolo nel big match di Monaco di Baviera, dove Bayern Monaco e Arsenal pareggiano 2-2: Harry Kane è protagonista con un gol e un assist, ma non basta ai tedeschi per conquistare la vittoria. A pochi minuti dal termine, infatti, Declan Rice firma la rete del definitivo pareggio per la formazione inglese.

Risultati Champions League, Real Madrid a valanga: vincono Aston Villa e Bruges, impresa del LASK a Lisbona

Tra gli altri risultati della serata spicca il successo del Real Madrid, che travolge 4-1 il Lipsia, mentre l'Aston Villa supera 3-1 il Viking. Vittoria netta anche per il Club Brugge, che batte 3-0 il Lens, mentre il Betis conquista tre punti grazie all'1-0 contro il Feyenoord. La sorpresa più clamorosa arriva però da Lisbona, dove il LASK espugna il campo dello Sporting con un incredibile 3-2, firmando uno dei risultati più inattesi del turno. Nelle gare delle 18:45, invece, il Como di Cesc Fabregas aveva travolto 4-1 il Manchester United, mentre il Galatasaray si era imposto per 4-2 sul campo del Lille. Si conclude così una giornata europea particolarmente positiva per il calcio italiano, con quattro vittorie su quattro per Napoli, Roma, Como e Inter.

Aston Villa - Viking 3-1: 23' Barkley, 37' rig. Buendia, 62' aut. Heggheim, 84' Christiansen (V)

Bayern Monaco - Arsenal 2-2: 25' Eze (A), 35' Davies (B), 61' rig. Kane (B), 82' Rice (A)

Betis - Feyenoord 1-0: 59' rig. Isco

Club Brugge - Lens 3-0: 45'+3 Vanaken, 50' Seys, 72' Forbs

Inter - Shakhtar Donetsk 1-0: 77' Carlos Augusto

Real Madrid - Lipsia 4-1: 43' Bernardo Silva, 52' Guler, 83' Mbappé, 85' Gomis (L), 87' Diomande

Sporting CP - LASK 2-3: 5' rig. e 89' Suarez (S), 15' Lang (L), 63' Kalajdzic (L), 68' Danek (L)

Como - Manchester United 4-1: 2' e 57' Paz (C), 49' Douvikas (C), 76' Ramon (C), 91' Zirkzee (MU)

Lilla - Galatasaray 2-4: 2' Akgun (G), 7' e 39' Diaoune (L), 44' Batrakov (G), 52' aut. Ozer (G), 61' Osimhen (G)