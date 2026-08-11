Champions, i risultati del 3° turno preliminare: subito out Olympiakos e Unione SG

vedi letture

Sono terminate le gare del 3° turno preliminare di Champions League. Il Lione ribalta il 2-1 dell’andata e supera agevolmente 3-0 lo Sparta Praga accedendo al turno successo. Cade invece l’Olympiakos battuto 2-1 dopo i supplementari dal NE mentre il Bodo/Glimt ha la meglio 3-2 sull’Union Saint-Gilloise dopo gli extra-time. Ko interno invece per la Stella Rossa che viene eliminata dall’Happoel Beer Sheva. Successo anche per il Fenerbahce che elimina lo Sturm Graz.

Kairat Amaty-Levski Sofia 0-1 (0-1 all’andata)

Bodo/Glimt-Union Saint-Gilloise 3-2 d.t.s. (3-3 all’andata)

Sabah Baku-Aarhus 4-0 (1-2 all’andata)

Kauno Zalgiris-Dinamo Zagabria 1-2 (0-5 all’andata)

NEC-Olympiakos 2-1 d.t.s. (0-0 all’andata)

Stella Rossa-Happoel Beer Sheva 0-2 (0-1 all’andata)

Celje-Ararat Armenia 2-0 (0-1 all’andata)

Slovan Bratislava-Mjallby 2-0(2-1 all’andata)

Sturm Graz-Fenerbahce 0-1 (0-2 all’andata)

Lione-Sparta Praga 3-0 (1-2 all’andata)