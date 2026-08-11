Champions, i risultati del 3° turno preliminare: subito out Olympiakos e Unione SG
Sono terminate le gare del 3° turno preliminare di Champions League. Il Lione ribalta il 2-1 dell’andata e supera agevolmente 3-0 lo Sparta Praga accedendo al turno successo. Cade invece l’Olympiakos battuto 2-1 dopo i supplementari dal NE mentre il Bodo/Glimt ha la meglio 3-2 sull’Union Saint-Gilloise dopo gli extra-time. Ko interno invece per la Stella Rossa che viene eliminata dall’Happoel Beer Sheva. Successo anche per il Fenerbahce che elimina lo Sturm Graz.
Kairat Amaty-Levski Sofia 0-1 (0-1 all’andata)
Bodo/Glimt-Union Saint-Gilloise 3-2 d.t.s. (3-3 all’andata)
Sabah Baku-Aarhus 4-0 (1-2 all’andata)
Kauno Zalgiris-Dinamo Zagabria 1-2 (0-5 all’andata)
NEC-Olympiakos 2-1 d.t.s. (0-0 all’andata)
Stella Rossa-Happoel Beer Sheva 0-2 (0-1 all’andata)
Celje-Ararat Armenia 2-0 (0-1 all’andata)
Slovan Bratislava-Mjallby 2-0(2-1 all’andata)
Sturm Graz-Fenerbahce 0-1 (0-2 all’andata)
Lione-Sparta Praga 3-0 (1-2 all’andata)
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro