Chelsea in vantaggio su calcio di rigore: ingenuità di Juan Jesus!
Oggi alle 21:22Champions League
di Antonio Noto

Il Chelsea si porta in vantaggio in casa del Napoli dopo 18 minuti di partita. Calcio di rigore fischiato per un fallo di mano di Juan Jesus. Dagli undici metri si presenta Enzo Fernandez, glaciale da - continua su: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/il-napoli-va-sotto-al-maradona-il-chelsea-passa-di-rigore-a-segno-enzo-fernandez-2195990

