Proibitivo? No, City in crisi! Pari sofferto col Fulham dopo 3 ko di fila in Premier

Ultime calcio Napoli, Champions: pari del Man City col Fulham

Continua il periodo no del Manchester City, rivale del Napoli martedì in Champions all'Etihad. Calcio d'inizio alle ore 21 per la quinta giornata della fase campionato. La squadra di Maresca era reduce da tre ko di fila in campionato e oggi in casa ha rimediato solo un pari contro il Fulham. Gara sofferta con Donnarumma spesso decisivo. Al momento la squadra inglese è terza in Premier League e sono cinque i punti di ritardo sull'Arsenal capolista chee deve ancora scendere in campo. L'ultima vittoria in campionato il 17 ottobre. E ora c'è la Champions, c'è il Napoli. C'è KDB: martedì.

Allegri il 3 novembre in conferenza stampa aveva dichiarato: "Manchester è una partita importante ma quasi proibitiva. Noi il passaggio del turno ce lo giochiamo con Club Brugge, Viking e Sabah". Ma gli ultimi risultati del City spiegano che la partita del Napoli sarà complessa ma non impossibile.