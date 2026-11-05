Como, Fabregas umilia il Lens con una squadra da meno di 200mln: tutti i costi dei giocatori

Como, nove gol al Lens con una squadra costata inizialmente 97,95 milioni: tutti gli investimenti del progetto Fabregas.

Il Como di Cesc Fabregas continua a stupire in Champions League, travolgendo il Lens con nove gol e confermandosi una delle realtà più sorprendenti del calcio europeo. A impressionare non è soltanto la qualità del gioco espresso dalla formazione lombarda, ma anche il costo della squadra costruita sul mercato. Secondo le cifre riportate, l'investimento iniziale per i calciatori considerati ammonta a 97,95 milioni di euro, una somma contenuta rispetto ai budget delle principali società europee. Un progetto che dimostra come una strategia di mercato mirata possa produrre risultati straordinari anche senza investimenti fuori scala.

Como, da Nico Paz a Baturina: quanto è costata la squadra di Fabregas

Tra le operazioni più importanti figurano Baturina, acquistato per 18 milioni, Caqueret per 15 milioni, Douvikas per 14 milioni e Perrone per 13 milioni. Particolare il caso di Nico Paz, arrivato inizialmente per 6 milioni, ai quali si aggiungono i 60 milioni indicati per la recompra. Nell'elenco compaiono anche Liberali, Alex Valle e Milla, tutti valutati 6 milioni, oltre a Smolcic (1,6 milioni), Butez (2,1 milioni), Ramon e Kempf (2,5 milioni ciascuno) e Da Cunha (750mila euro). Ricci e Couto figurano invece con costi di prestito rispettivamente di 1,5 e 3 milioni, mentre Papaccioli proviene dal settore giovanile. Anche considerando i 60 milioni aggiuntivi per Nico Paz e gli eventuali riscatti di Couto e Ricci, la spesa complessiva indicata resterebbe inferiore ai 200 milioni. Il successo del Como racconta così un modello fondato non soltanto sulla disponibilità economica, ma soprattutto sulla capacità di individuare e valorizzare i calciatori giusti.