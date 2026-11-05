Tuttonapoli Allegri e l'autogol dei 10 punti e tabelle: il Brugge continua a vincere e incantare

Non solo l'ormai solita prestazione disastrosa. Max Allegri continua a far discutere anche per la sua visione di calcio, la sua comunicazione e l'uscita della vigilia sulle gare decisive per arrivare a quota 10-12 punti che saranno in realtà - almeno secondo lui - quelle contro Brugge, Viking e Sabah. Un modo per rinviare i discorsi qualificazione, in una fase difficile e con la panchina che probabilmente inizia anche a percepire traballante, ma in realtà la gara col Porto era realmente pesantissima perché anche le restanti non saranno gare in cui il Napoli avrà vita facile. Anzi, tutt'altro e soprattutto una in particolare.

Gaffe Allegri: sicuro di fare 3 punti con il sorprendente Brugge?

Al di là del livello attuale del Napoli, c'è in particolar modo il Brugge, grazie ad una grande organizzazione ed ai suoi talenti che brillano sempre di più, che è salito a quota 9 punti grazie al successo sul campo del PSV. Dopo aver perso con una corazzata come l'Aston Villa, il Brugge ha confermato di avere ottimi valori battendo Inter e come detto PSV a domicilio e poi 3-0 interno al Lens, confermando i progressi europei degli ultimi anni nelle varie competizioni.

1. PSG 12 (+15)

2. Real Madrid 12 (+6)

3. Arsenal 10 (+5)

4. Como 9 (+13)

5. Barcellona 9 (+8)

6. Aston Villa 9 (+6)

7. Manchester City 9 (+5)

8. Liverpool 9 (+4)

9. Club Brugge 9 (+4)

10. Sporting 9 (+4)

11. Betis 9 (+2)

12. Dortmund 9 (+2)

13. Bayern 8 (+7)

14. Stoccarda 7 (+3)

15. Inter 6 (+2)

16. LASK 6 (+1)

17. Manchester Utd 6 (0)

18. Galatasaray 6 (-1)

19. Fenerbahce 5 (-5)

20. Roma 4 (+2)

21. Shakhtar 4 (0)

22. Viking 4 (-1)

23. Atl. Madrid 4 (-1)

24. PSV 4 (-1)

25. Bodo/Glimt 4 (-5)

26. Porto 3 (-1)

27. Napoli 3 (-5)

28. Villarreal 3 (-6)

29. AEK 3 (-6)

30. Lipsia 3 (-6)

31. Sabah 3 (-6)

32. Feyenoord 3 (-7)

33. Lens 3 (-12)

34. Slavia Praga 1 (-4)

35. Lilla 1 (-6)

36. Slovan Bratislava 0 (-16)