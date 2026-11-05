L'Europa premia chi fa calcio! Como record: mai 9 gol fuori casa in Champions
Una notte da leggenda per il Como, che travolge il Lens con un clamoroso 1-9 e riscrive, in un colpo solo, la propria storia e quella della Champions League. Fino a questa sera, infatti, nessuna squadra era mai riuscita a segnare nove reti in trasferta nella competizione. Dal 1992 a oggi, cinque formazioni si erano fermate a quota sette: il Marsiglia nel 2010, lo Shakhtar Donetsk nel 2014, il Liverpool nel 2017, il Bayern Monaco nel 2019 e il PSG nel 2025. Solo il Bayern aveva fatto meglio, arrivando a otto gol nella storica trasferta di Barcellona del 2020. Un primato che sembrava destinato a resistere, almeno fino alla notte del Bollaert-Delelis, dove la banda di Fabregas ha alzato ulteriormente l’asticella, spingendosi dove nessuno era mai arrivato prima.
Como-Lens, otto gol di scarto: un club esclusivo in Champions League
Con il 9-1 rifilato al Lens, il Como entra anche in un club esclusivissimo: quello delle squadre capaci di chiudere una partita di Champions League con otto reti di scarto. Prima dei lariani, l’impresa era riuscita soltanto a Liverpool e Real Madrid. I Reds ci erano arrivati nel 2007, travolgendo il Besiktas con un 8-0 ad Anfield, mentre i Blancos avevano replicato nel 2015, rifilando lo stesso risultato al Malmo al Bernabeu. Da questa sera, però, anche la squadra di Fabregas può vantare un posto in questa ristretta élite.
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