Ufficiale Ranking UEFA, Italia crolla: è ottava! Quinto posto Champions a rischio

Ranking UEFA, Italia ottava dopo Porto-Napoli: Inghilterra prima, Portogallo secondo nella corsa Champions.

Il rendimento altalenante delle squadre italiane in Champions League rischia di avere conseguenze pesanti anche sulla corsa al quinto posto nella prossima edizione della competizione. La quarta giornata della League Phase ha confermato le difficoltà del nostro calcio, con un bilancio di due vittorie e altrettante sconfitte nelle gare disputate tra martedì e mercoledì. A prendersi la scena è stato il Como di Cesc Fabregas, protagonista di uno storico successo per 9-1 sul campo del Lens, mentre il Napoli di Massimiliano Allegri è crollato per 4-1 contro il Porto di Francesco Farioli, incassando la terza sconfitta nelle prime quattro partite europee. Risultati contrastanti che si riflettono inevitabilmente sul Ranking UEFA stagionale, fondamentale per determinare le federazioni che potranno beneficiare di un posto aggiuntivo nella prossima Champions League.

Ranking UEFA 2026/27, Italia soltanto ottava: Portogallo secondo, Inghilterra in fuga

La situazione dell'Italia nel Ranking UEFA stagionale 2026/27 è tutt'altro che rassicurante. Con 7,071 punti, il nostro Paese occupa attualmente l'ottava posizione, lontano dalle prime due piazze che garantiscono un posto extra nella prossima Champions League. Al comando c'è l'Inghilterra con 8,611 punti, forte di nove squadre ancora in corsa su nove, mentre il Portogallo è secondo a quota 7,900, a pari punti con la Turchia. Il distacco degli italiani dalla seconda posizione è dunque di 0,829 punti, un margine ancora recuperabile considerando che tutte e sette le formazioni italiane partecipanti alle competizioni europee sono ancora in corsa. Davanti agli azzurri figurano anche Germania, Spagna, Belgio e Norvegia, a conferma di una concorrenza particolarmente agguerrita.

Ranking UEFA stagionale 2026/27: la classifica aggiornata



1 Inghilterra 8,6119/9

2 Portogallo 7,9005/5

3 Turchia 7,9004/5

4 Germania 7,8577/7

5 Spagna 7,7508/8

6 Belgio 7,2005/5

7 Norvegia 7,2004/5

8 ITALIA 7,0717/7

9 Olanda 6,6666/6

10 Francia 6,5007/7