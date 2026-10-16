Tutte ko in Champions, crollo Italia nel ranking Uefa: è sotto ad Azerbaigian e Grecia

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Ranking UEFA, l’Italia sale al nono posto a quota 5.214 ma il secondo posto resta lontano: servono punti in Europa

Il calcio italiano prova a rialzare la testa in Europa, ma la strada verso il posto aggiuntivo nella prossima Champions League resta in salita. Dopo una due giorni da dimenticare nella massima competizione europea, chiusa senza conquistare punti, l’Italia ha reagito con un percorso perfetto tra Europa League e Conference League, recuperando una posizione nel ranking UEFA stagionale. Le vittorie di Milan, Juventus e Atalanta hanno permesso agli azzurri di salire al nono posto, raggiungendo la Francia a quota 5.214 punti. Un piccolo passo avanti che, tuttavia, non basta per avvicinarsi in maniera significativa alle prime posizioni: a guidare la classifica è sempre l’Inghilterra con 6.611 punti, seguita dal Portogallo (6.300) e dalla sorprendente Norvegia (6.200). Completano la top 5 Germania (6.142) e Spagna (6.125).

Il secondo posto è lontano ma non impossibile

Davanti all’Italia figurano anche Turchia (5.900), Azerbaigian (5.625) e Grecia (5.400). Gli azzurri pagano un ritardo di 1.086 punti dal Portogallo, secondo in classifica, mentre la quinta posizione occupata dalla Spagna dista 911 punti. Sorprende il rendimento dell’Azerbaigian, che ha beneficiato anche del successo per 2-0 del Sabah contro lo Slavia Praga nella seconda giornata di Champions League. L’obiettivo resta uno dei primi due posti del ranking stagionale, che garantiscono alla federazione una squadra aggiuntiva nella Champions 2027/28. Un traguardo complicato ma raggiungibile: mancano sei giornate alla fine della fase campionato, e ci sono ancora le partite di Europa League e Conference League per incrementare il punteggio. Lo scrive il Corriere dello Sport.