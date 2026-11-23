De Bruyne in conferenza con Allegri alla vigilia del Manchester City: orario e dettagli
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Il match si disputerà all'Etihad Stadium il 24 novembre, con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00.
Kevin De Bruyne sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia di Manchester City-Napoli, sfida valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League.
De Bruyne e Allegri in conferenza stampa
Il centrocampista belga affiancherà il tecnico azzurro Massimiliano Allegri nell'incontro con i giornalisti, in programma martedì 23 novembre alle ore 19:00 locali. Un appuntamento particolarmente significativo per De Bruyne, atteso dalla sfida contro la sua ex squadra. Il match si disputerà all'Etihad Stadium il 24 novembre, con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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Copertina Da 0 a 10: le dichiarazioni shock di Allegri, la 'zeppata' di McTominay ad ADL, il reel di Lang e il caso De Bruyne di Arturo Minervini
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