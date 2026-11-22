Manchester City-Napoli, azzurri mai vittoriosi in Inghilterra: tutti i precedenti

Manchester City-Napoli, precedenti sfavorevoli agli azzurri: mai una vittoria in Inghilterra e tre ko consecutivi contro i Citizens.

Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Manchester City, in programma martedì alle ore 21 all'Etihad Stadium per la quinta giornata di Champions League. Gli inglesi hanno conquistato nove punti nelle prime quattro partite, sei in più rispetto alla formazione di Massimiliano Allegri, vincendo tre incontri. I precedenti sorridono ai Citizens, reduci da tre successi consecutivi contro gli azzurri. Nell'ultimo confronto, disputato nella scorsa stagione, il City si impose 2-0 grazie alle reti di Haaland e Doku, dopo l'espulsione di Giovanni Di Lorenzo al 21'. Il bilancio complessivo dei cinque confronti è di tre vittorie inglesi, un pareggio e un successo del Napoli.

Manchester City-Napoli, il tabù inglese: azzurri mai vittoriosi in trasferta

Le statistiche europee evidenziano le difficoltà del Napoli contro le formazioni inglesi: in undici trasferte sono arrivati tre pareggi e otto sconfitte, senza alcuna vittoria. Considerando soltanto la Champions League, il bilancio è di due pareggi e sei ko in otto partite. Il City, invece, è imbattuto nei tre precedenti casalinghi contro gli azzurri, con due successi e un pareggio. Il Napoli arriva inoltre da quattro sconfitte consecutive contro squadre di Premier League, tre delle quali senza segnare, compreso lo 0-1 contro l'Arsenal nella prima giornata di questa edizione. Un rendimento che Allegri proverà a invertire in una trasferta particolarmente complicata.