Crisi Man City, dall’Inghilterra: “Sottovalutata la successione di Guardiola, Rodri e Bernardo Silva…”

Manchester City, un punto in quattro gare: The Athletic analizza la crisi di Maresca tra addio di Guardiola e problemi a centrocampo.

Il Manchester City attraversa un momento particolarmente complicato in Premier League, con appena un punto conquistato nelle ultime quattro partite e una serie di prestazioni che stanno facendo emergere tutte le difficoltà della nuova gestione di Enzo Maresca. Il pareggio per 1-1 contro il Fulham ha confermato il momento negativo dei Citizens, reduci da tre sconfitte consecutive prima dell'ultimo risultato. Come evidenzia un'approfondita analisi di The Athletic, sarebbe però riduttivo attribuire la crisi esclusivamente alle vicende giudiziarie che coinvolgono il club, riconosciuto colpevole da una commissione indipendente di violazioni delle norme finanziarie della Premier League. La società rischia una pesante penalizzazione in classifica, potenzialmente sufficiente a determinarne la retrocessione, ma secondo fonti vicine all'ambiente del City, citate dal quotidiano statunitense, all'interno del club non si respirerebbe il clima di panico percepito dall'esterno. Le difficoltà della squadra avrebbero piuttosto radici tecniche e tattiche, già evidenti durante la precedente striscia di sette vittorie consecutive, quando i risultati positivi avevano mascherato problemi strutturali mai completamente risolti.

Manchester City, The Athletic analizza la crisi: pesano gli addii di Guardiola, Rodri e Bernardo Silva

Il principale problema del Manchester City sarebbe legato alla complicata transizione da Pep Guardiola a Enzo Maresca e alla rivoluzione del centrocampo, profondamente cambiato dopo gli addii di Rodri e Bernardo Silva. Come sottolinea The Athletic, i nuovi acquisti Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi ed Enzo Fernandez non sono ancora riusciti a garantire l'equilibrio e la qualità nella costruzione del gioco che caratterizzavano la squadra nelle stagioni precedenti. Il City fatica soprattutto a superare la pressione avversaria: il possesso si sviluppa spesso attraverso passaggi orizzontali tra i difensori, senza trovare linee di gioco efficaci verso il centrocampo. Anche il passaggio da Ederson a Gianluigi Donnarumma avrebbe modificato la gestione della prima costruzione, con un maggiore ricorso ai lanci lunghi. Contro il Fulham, Maresca ha provato a correggere gli squilibri arretrando Bouaddi e avanzando Anderson, lasciando inizialmente in panchina Fernandez. Interventi che testimoniano la ricerca di una nuova identità tattica, complicata anche dai numerosi errori individuali emersi nelle ultime partite. Secondo l'analisi, dunque, le vicende finanziarie rappresentano una minaccia concreta per il futuro del Manchester City, ma la crisi di risultati sarebbe soprattutto la conseguenza delle difficoltà nel sostituire Guardiola e nel ricostruire un centrocampo capace di controllare le partite.