Ultim'ora
Manchester City-Napoli: sarà il romeno Kovács ad arbitrare la sfida dell'Etihad
TuttoNapoli.net
La UEFA ha designato István Kovács per la partita della quinta giornata, in programma martedì alle 21. Il Napoli sfiderà il Manchester City
Sarà l'arbitro romeno István Kovács a dirigere Manchester City-Napoli, quinta giornata della Champions League, in programma martedì prossimo alle 21 allo stadio Etihad. La designazione è stata comunicata dalla UEFA.
Per il Napoli un appuntamento chiave in vista del cammino europeo
Il Napoli arriva alla sfida con il City dopo il successo per 1-0 sul Torino in campionato e con la qualificazione ancora da costruire, in un momento complicato anche per la rosa, tra infortuni e dubbi di formazione.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
Pubblicità
Champions League
Copertina LiveAllegri in conferenza: "Umili a mettersi alla pari del Torino! Lang decisivo. Su Vergara..." di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
24 nov 2026 21:00
UEFA Champions League 2026-2027
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Manchester City
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: le dichiarazioni shock di Allegri, la 'zeppata' di McTominay ad ADL, il reel di Lang e il caso De Bruyne
Fabio TarantinoPodcastCentro Sportivo, Sindaco Qualiano svela tutto: "13+5 ettari, 10 campi, nuova sede e centro medico..."
Pierpaolo MatroneUfficialeAltro infortunio in casa Napoli: c’è frattura per Meret! Il bollettino medico
Antonio NotoTuttonapoliManna blindato fino al 2032! Accordo già firmato con ADL: la conferma arriva dal bilancio
Davide BarattoTuttonapoliAllegri ritroverà quattro calciatori: come potrebbe schierarsi il Napoli dopo la sosta
Pierpaolo MatroneBilancio Napoli 2025-26: utile di 2mln grazie a boom sponsor, Osimhen e contenzioso IMG
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com