Napoli-Arsenal, dove vederla in tv e streaming

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Il Napoli si prepara al debutto nella Champions League 2026/27. Gli azzurri di Massimiliano Allegri affronteranno l’Arsenal mercoledì 9 settembre alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona, nella prima giornata della League Phase. La sfida contro i Gunners sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video. Il collegamento con il prepartita è previsto dalle 19:30, mentre il calcio d’inizio sarà alle 21.

Napoli-Arsenal, niente trasmissione in chiaro

Gli abbonati potranno seguire Napoli-Arsenal attraverso l’app di Prime Video su smart TV, smartphone, tablet, console e dispositivi compatibili come Fire TV Stick, oppure tramite browser. La partita è inclusa nell’abbonamento Amazon Prime senza costi aggiuntivi.