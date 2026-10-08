Il Man City rischia grosso: in Premier cresce il fronte per la retrocessione

Il Manchester City attende l’esito del ricorso contro il procedimento per le presunte violazioni delle regole finanziarie della Premier League.

Il Manchester City rischia di non essere in Premier League nella prossima stagione se il ricorso presentato dal club contro il verdetto della commissione indipendente dovesse essere respinto. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, diversi club inglesi non si aspetterebbero di ritrovare i Citizens nel massimo campionato qualora venisse confermata la decisione al termine del procedimento che riguarda 115 capi d’accusa per presunte violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il City ha contestato il verdetto e ha avviato un appello con l’obiettivo di ribaltarlo.

Premier League, i rivali chiedono una sanzione severa

Tra i club della Premier League, secondo Sky Sports UK, c’è chi ritiene che una semplice penalizzazione in classifica non sarebbe sufficiente, considerando che le presunte irregolarità avrebbero riguardato un periodo di nove anni. Un eventuale -15 o una sanzione limitata a una sola stagione, quindi, non rappresenterebbero per alcuni dirigenti una punizione adeguata. Sulla questione è intervenuto anche Jesse Marsch, ex allenatore del Leeds e oggi commissario tecnico del Canada, che ha espresso una posizione netta: "Penso che il City dovrebbe essere punito severamente. Credo che dovrebbe essere retrocesso". Marsch ha inoltre spiegato di aver maturato dubbi già durante la sua esperienza in Inghilterra, dopo aver analizzato alcuni aspetti finanziari del club.