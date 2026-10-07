Villarreal, dilemma Real Madrid-Napoli: Inigo Perez può risparmiare i big al Bernabeu

Il Villarreal prepara Real Madrid e Napoli: Iñigo Pérez valuta il turnover al Bernabeu per preservare alcuni big in Champions.

Il Villarreal si avvicina a una settimana particolarmente delicata, con due partite che possono incidere sul prosieguo della stagione. Come racconta il quotidiano spagnolo AS, il tecnico Inigo Perez deve decidere come gestire le energie tra la sfida di campionato contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu e quella successiva di Champions League contro il Napoli, in programma martedì. Il Submarino Amarillo ha bisogno di punti in Liga per avvicinarsi alle zone alte della classifica, ma la preparazione alla ripresa è stata complicata dalle numerose assenze: nelle ultime due settimane Perez ha dovuto lavorare senza 12 calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, ai quali si sono aggiunti due giocatori infortunati.

Villarreal-Napoli, Inigo Perez può preservare i big contro il Real Madrid

Secondo il quotidiano spagnolo, proprio la partita contro il Napoli potrebbe spingere l'allenatore del Villarreal a gestire alcuni dei suoi uomini più importanti al Bernabeu, preservandoli in vista della Champions. Per gli spagnoli la gara contro gli azzurri assume infatti un peso notevole nel percorso europeo: dopo le difficoltà vissute nella precedente stagione continentale, il Villarreal vuole rilanciarsi davanti al proprio pubblico. Il dilemma di Inigo Perez è quindi evidente: provare a schierare la formazione migliore contro il Real Madrid oppure dosare le energie in vista della sfida europea con il Napoli. Entrambe le partite vengono considerate fondamentali per il futuro della squadra.