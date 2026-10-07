Villarreal, allarme Buchanan in vista del Napoli: torna infortunato dalla nazionale

Villarreal, Buchanan rientra con un problema muscolare e sarà valutato. Recuperato Comesaña in vista delle sfide con Real Madrid e Napoli.

Il Villarreal ha ripreso gli allenamenti dopo la lunga sosta per le Nazionali e dall'infermeria arrivano notizie contrastanti in vista dei prossimi impegni contro Real Madrid e Napoli. Come riferisce il quotidiano spagnolo AS, Tajon Buchanan è rientrato dagli impegni con il Canada accusando problemi muscolari ai flessori. L'esterno sarà sottoposto a ulteriori esami nelle prossime ore per stabilire l'esatta entità del problema e valutarne la disponibilità. Una situazione da seguire con attenzione anche in prospettiva Champions, considerando che il Villarreal affronterà il Napoli martedì dopo la trasferta di campionato al Bernabeu.

Villarreal-Napoli, torna Comesaña: Foyth lavora regolarmente con il gruppo

La buona notizia per il tecnico Inigo Perez riguarda invece Santi Comesana, tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver superato l'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per quasi tre settimane. Resta da valutare la sua condizione e la possibilità di impiegarlo già contro il Real Madrid. Procede positivamente anche il recupero di Juan Foyth, che da diversi giorni lavora normalmente con i compagni. Sono inoltre rientrati dalle rispettive Nazionali Nicolas Pepé, Logan Costa e Ilias Akhomach: per quest'ultimo sono state escluse le indiscrezioni relative a possibili problemi fisici ed è tornato in perfette condizioni. Attesi a breve anche Renato Veiga e Pape Gueye.