L’Arsenal premia Arteta con il rinnovo: stipendio da top, guadagnerà cifra monstre

Mikel Arteta ha rinnovato con l’Arsenal fino al 2030 e vedrà aumentare sensibilmente il proprio ingaggio, entrando nella cerchia dei più pagati al mondo.

Quasi 30 milioni di euro a stagione per continuare a guidare l’Arsenal: è il nuovo accordo firmato da Mikel Arteta con il club londinese. I Gunners hanno ufficializzato il rinnovo del tecnico spagnolo fino al 2030, con un contratto quadriennale che prevede un ingaggio annuale di circa 29,5 milioni di euro. Una cifra nettamente superiore ai precedenti 18,4 milioni e che certifica il peso assunto dall’allenatore nel progetto del club.

Arteta supera anche lo stipendio di Guardiola

Secondo quanto riportato dal Times, il nuovo ingaggio porta Arteta tra gli allenatori più pagati al mondo e supera anche i circa 24,4 milioni di euro a stagione percepiti da Pep Guardiola al Manchester City. Il rinnovo arriva dopo una stagione di grande successo, chiusa con la conquista della Premier League e con la finale di Champions League persa soltanto all’ultimo atto. L’Arsenal ha quindi scelto di blindare il proprio tecnico, affidandogli la continuità di un progetto che ha riportato i Gunners ai vertici del calcio inglese e internazionale.