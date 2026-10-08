Ufficiale
Villarreal-Napoli, il programma della vigilia: orari allenamenti e conferenze
TuttoNapoli.net
Il Napoli affronterà in trasferta il Villarreal nel match valido per la seconda giornata della League Phase di Champions. Ecco il programma della vigilia:
NAPOLI
- Lunedì 12 ottobre ore 11:00 allenamento al Training Center di Castel Volturno
- Lunedì 12 ottobre ore 19:15 conferenza stampa di Massimiliano Allegri e un calciatore azzurro all'Estadio de la Ceramica
VILLARREAL
- Lunedì 12 ottobre ore 16:30 conferenza stampa di Inigo Perez e un calciatore della squadra spagnola all'Estadio de la Ceramica
- Lunedì 12 ottobre ore 18:00 allenamento alla Ciudad Deportiva José Manuel
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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