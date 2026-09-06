Ufficiale Napoli-Arsenal, arbitra lo svedese Nyberg: svelata la sestina completa

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La UEFA ha ufficializzato la sestina arbitrale di Napoli-Arsenal: a dirigere la sfida del Maradona sarà lo svedese Glenn Nyberg.

Il Napoli ha già voltato pagina. Dopo la sconfitta contro l’Inter, l’attenzione degli azzurri è tutta rivolta alla Champions League e all’esordio contro l’Arsenal. La squadra di Massimiliano Allegri è tornata al lavoro a Castel Volturno per preparare una sfida subito di grande fascino e difficoltà, contro i campioni d’Inghilterra. L’appuntamento è fissato per mercoledì 9 settembre alle ore 21 allo stadio Maradona, dove il Napoli inaugurerà il proprio cammino nella League Phase.

Napoli-Arsenal, la sestina arbitrale

La UEFA ha intanto ufficializzato la squadra arbitrale per la sfida. A dirigere Napoli-Arsenal sarà lo svedese Glenn Nyberg, coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Il quarto ufficiale sarà Adam Ladebäck, mentre al VAR ci sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, assistito dal francese Jérôme Brisard.