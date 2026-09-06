Arsenal, oggi il derby di Londra contro il Chelsea prima della sfida al Napoli

vedi letture

I Gunners arrivano al match contro i Blues con un percorso netto: due vittorie e altrettanti clean sheet nelle prime due giornate di Premier League.

Oggi c'è Arsenal-Chelsea, sfida valida per la terza giornata di Premier League e in programma alle 17:30 all'Emirates Stadium. La squadra di Mikel Arteta arriva al derby londinese dopo due vittorie consecutive e due clean sheet di fila in avvio di stagione, un percorso netto firmato dal 3-0 casalingo contro il Coventry City all'esordio e dal successivo 2-1 esterno contro l'Aston Villa. Un bottino di 6 punti, quattro gol fatti e nessuno subito, che certifica la solidità difensiva costruita attorno a David Raya e Gabriel Magalhães.

Arsenal-Chelsea, i precedenti: Gunners favoriti nel derby di Londra

L'ultimo confronto diretto tra le due squadre si è concluso con una vittoria dell'Arsenal per 2-1 all'Emirates Stadium lo scorso primo marzo, decisa da un gol di Bukayo Saka al 59'. Nelle ultime cinque sfide registrate tra i due club, i Gunners hanno vinto tre volte contro lo zero dei Blues, con un pareggio, l'1-1 di Premier League a Stamford Bridge dello scorso novembre. Il Chelsea, dal canto suo, arriva al derby con il morale alto dopo l'esplosivo successo per 4-3 contro il Brighton & Hove Albion, ma con Xabi Alonso chiamato a un vero e proprio esame di maturità contro una delle squadre più solide del campionato inglese.

Arsenal, testa già al Napoli: mercoledì la sfida di Champions League al Maradona

Archiviato l'impegno contro il Chelsea, per l'Arsenal sarà già tempo di pensare alla Champions League: mercoledì, infatti, i Gunners saranno di scena al Maradona per affrontare il Napoli, in una sfida che arriva in un momento di forma decisamente positivo per la squadra di Arteta. Un doppio filo che lega le due gare, con la formazione inglese chiamata a gestire energie e rotazioni tra il big match di Premier League e l'esordio europeo in terra campana, dove troverà ad attenderla una squadra azzurra reduce dalla difficile rimonta subita contro l'Inter.