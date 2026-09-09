Napoli-Arsenal, ballottaggio Lang-Alisson: la situazione

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Ultimi dubbi di formazione per Massimiliano Allegri in vista della sfida tra Napoli e Arsenal. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro starebbe valutando un possibile cambiamento nel tridente offensivo rispetto alla squadra scesa in campo sabato contro l’Inter. Il principale ballottaggio riguarda Alisson e Noa Lang, in corsa per una maglia sulla fascia sinistra. Il prescelto completerà il reparto offensivo insieme a Hojlund e Politano.

Napoli-Arsenal, Allegri pensa al tridente: Alisson favorito su Lang

La decisione definitiva dovrebbe arrivare dopo la rifinitura di questa mattina a Castel Volturno. Al momento, secondo la Gazzetta, Allegri sarebbe orientato a confermare Alisson dal primo minuto, con Lang inizialmente in panchina. L’olandese, dunque, dovrebbe attendere ancora per trovare spazio dall’inizio dopo essere rimasto fuori dalla formazione titolare nella gara persa contro l’Inter.