Napoli-Arsenal, a Fuorigrotta anche i tifosi campani dei Gunners: gli “Italian Gooners”

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Non ci saranno soltanto i sostenitori inglesi a colorare di rosso la serata di Fuorigrotta. In occasione della sfida tra Napoli e Arsenal, saranno presenti anche una ventina di tifosi campani dei Gunners, appartenenti al gruppo degli “Italian Gooners”. Si tratta del fan club dell’Arsenal ufficialmente riconosciuto dalla società inglese. L’associazione è nata nel 2008, grazie all’iniziativa del calabrese Massimo Salerno, e nel corso degli anni è cresciuta fino a raccogliere circa 300 iscritti distribuiti in tutta Italia. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino.

Napoli-Arsenal, a Fuorigrotta anche 20 tifosi campani dei Gunners: chi sono gli “Italian Gooners”

Una passione coltivata anche attraverso frequenti trasferte in Inghilterra. Gli appartenenti al gruppo, infatti, si muovono settimanalmente verso Londra per assistere alle partite della propria squadra del cuore. Questa sera, però, per la componente campana degli Italian Gooners non servirà prendere un aereo per l’Inghilterra: l’Arsenal sarà di scena proprio a Napoli e una ventina di loro saranno a Fuorigrotta per seguire da vicino i Gunners.