Napoli-Arsenal, Maradona blindato: massima allerta per il rischio scontri

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La Repubblica si concentra anche sull’atmosfera che accompagna il big match della prima giornata della League Phase di Champions League.

La Repubblica si concentra anche sull’atmosfera che accompagna il big match della prima giornata della League Phase di Champions League. Al Maradona il Napoli ospiterà l’Arsenal, vicecampione d’Europa e detentore della Premier League, in una serata per la quale l’attenzione sul fronte dell’ordine pubblico sarà massima. Prefettura e Questura hanno predisposto un piano di sicurezza particolarmente rigoroso, anche alla luce dei precedenti scontri tra gruppi di ultras napoletani e hooligans inglesi.

Napoli-Arsenal, scatta il piano sicurezza: centro presidiato e Maradona blindato

Le misure sono scattate già da martedì sera, con controlli rafforzati soprattutto nelle zone turistiche del centro cittadino, presidiate costantemente con l’obiettivo di prevenire possibili agguati e incidenti. Sorvegliato speciale sarà naturalmente anche lo stadio Maradona, che in occasione della sfida sarà blindato. Particolari accorgimenti sono stati predisposti nelle aree circostanti l’impianto, dove sarà inoltre vietata la vendita di alcolici e di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine.