Si sblocca Hojlund! Il Napoli ribalta il Chelsea!
Il Napoli ribalta il risultato al 43' con Rasmus Hojlund! Elmas premia la sovrapposizione di Olivera che dal fondo va al cross basso sul primo palo, girato alle spalle di Sanchez dal centravanti danese: 2-1 Napoli!
