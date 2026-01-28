Si sblocca Hojlund! Il Napoli ribalta il Chelsea!

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:44Champions League
di Antonio Noto

Il Napoli ribalta il risultato al 43' con Rasmus Hojlund! Elmas premia la sovrapposizione di Olivera che dal fondo va al cross basso sul primo palo, girato alle spalle di Sanchez dal centravanti danese: 2-1 Napoli!

