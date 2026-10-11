Villarreal, Inigo Perez: "Non parlo di tattica per non avvantaggiare i videoanalisti del Napoli"

Il Villarreal perde 1-0 contro il Real Madrid. Inigo Perez pensa già alla Champions: "Studio anche le conferenze degli altri allenatori".

Testa già al Napoli per il Villarreal, prossimo avversario degli azzurri in Champions League. La formazione spagnola arriva all'appuntamento europeo dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid in campionato. Al termine della gara del Bernabeu, l'allenatore Inigo Perez ha però preferito non entrare nei dettagli delle soluzioni tattiche adottate contro i blancos, proprio per evitare di fornire informazioni utili allo staff di Massimiliano Allegri in vista della sfida di martedì all'Estadio de la Ceramica.

Inigo Perez: "Studio le conferenze degli altri tecnici"

A chi gli chiedeva di approfondire la struttura utilizzata contro il Real Madrid, con la difesa a cinque, Foyth impiegato come ulteriore difensore in marcatura su Bellingham e i terzini portati a stringere verso il centro, Perez ha risposto: "L'hai descritta benissimo. Tuttavia, dato che ci attende un mese pieno di impegni e sto già preparando la prossima gara, preferisco non svelare dettagli o spunti tattici agli avversari che affronteremo tra un paio di giorni. Io stesso studio le conferenze degli altri tecnici per cogliere ogni minima sfumatura. Più tardi, a telecamere spente, parliamo di tattica finché vuoi".

Verso Villarreal-Napoli: "Non voglio aiutare i videoanalisti avversari"

Nonostante il ko contro il Real Madrid, il tecnico si dice soddisfatto di quanto mostrato dalla sua squadra e ribadisce la volontà di mantenere riservate le proprie idee in vista dei prossimi appuntamenti: "Al di là del risultato, sono contento della prestazione. C'è uno studio dietro ogni scelta tattica, ma preferisco non addentrarmi nei dettagli stasera: abbiamo tante gare ravvicinate e non voglio regalare troppi spunti ai videoanalisti avversari". Il prossimo banco di prova sarà proprio il Napoli, atteso martedì in Spagna.