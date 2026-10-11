Ufficiale Champions League, designato l'arbitro di Villarreal-Napoli: fischierà un tedesco

Sarà Daniel Siebert a dirigere Villarreal-Napoli, sfida della seconda giornata della League Phase di Champions League in programma martedì alle 21.

Definita la squadra arbitrale per Villarreal-Napoli, in programma martedì 13 ottobre alle ore 21 all'Estadio de la Ceramica e valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. La UEFA ha affidato la direzione dell'incontro al tedesco Daniel Siebert.

La squadra arbitrale completa di Villarreal-Napoli

Siebert sarà affiancato dagli assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, entrambi tedeschi. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto dal connazionale Max Burda. Al VAR ci sarà Soren Storks, mentre l'AVAR sarà Bastian Dankert, completando così una squadra arbitrale interamente tedesca per la trasferta europea degli azzurri.