Ufficiale Union SG-Atalanta, le formazioni: Lookman titolare

Per l’ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League, Union Saint-Gilloise e Atalanta si presentano all’appuntamento con diverse sorprese di formazione. I belgi si schierano con il consueto 3-4-2-1. In porta c’è Scherpen, protetto dal terzetto difensivo composto da Mac Allister, Burgess e Sykes. Sulle corsie agiranno Patris e Khalaili, con Van De Perre e Zorgane in mezzo al campo a dare intensità e copertura. Sulla trequarti invece spazio ad Ait El Hadj e Smith, incaricati di collegare il gioco e supportare Florucz, riferimento offensivo scelto per attaccare la profondità e mettere pressione alla linea difensiva dell’Atalanta.

Dall’altra parte, Raffaele Palladino risponde con un’Atalanta "nuova". Il tecnico opta per una difesa a tre davanti a Sportiello (preferito a Carnesecchi), con Kossounou, Hien e il giovane Ahanor. Sugli esterni, Zappacosta e Bernasconi avranno il compito di garantire ampiezza e spinta costante, mentre in mezzo al campo la coppia Musah-Éderson assicura dinamismo, recupero palla e inserimenti. Sulla trequarti, Samardzic e Lookman rappresentano le principali fonti di creatività, chiamati a muoversi tra le linee e a innescare Krstovic, punta centrale scelta per attaccare l’area e finalizzare il lavoro dei compagni.

Union Saint-Gilloise (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Patris, Van De Perre, Zorgane, Khalaili; Ait El Hadj, Smith; Florucz. All. David Hubert

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Raffaele Palladino