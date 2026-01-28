Vergara fa impazzire il Maradona! Magia del napoletano e pari azzurro!

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:34Champions League
di Antonio Noto

Il Napoli pareggia al 33' con Antonio Vergara! Anticipo secco di Olivera che avvia l'azione, poi il numero 26 azzurro si inventa una giocata pazzesca per eludere il controllo di Caicedo e Fofana e incrociare col sinistro.

